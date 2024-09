Sull’asse Cesena-Cesenatico la nuova vita di “Villa Monica”

Villa Monica avrà un nuovo futuro. Il centro situato sulle colline di San Carlo a Cesena, è stato acquistato da una società formata da Andrea Falzaresi, Alberto Barocci e Filippo Zamagni, tre uomini molto noti e attivi nel settore turistico e anche nel campo immobiliare.

Falzaresi è l’ideatore ed il titolare di Club Family Hotel, la più importante catena alberghiera specializzata nelle vacanze con tutti i servizi inclusi e tante offerte per le famiglie, con tredici fra villaggi e hotel distribuiti in tutte le tre province della riviera romagnola.

Barocci è proprietario di varie attività ricettive in riviera e anche in montagna.

Zamagni, ex presidente di Confindustria Giovani di Forlì-Cesena, è un giovane imprenditore attivo nel settore immobiliare e cofondatore del marchio Casà.

I tre imprenditori, tutti residenti a Cesenatico, hanno acquistato Villa Monica all’asta dal Tribunale di Forlì, versando 810mila euro. Si tratta di un buon acquisto, dal momento che il perito incaricato dallo stesso Tribunale aveva stimato il bene 2 milioni e 650mila euro.

“Crediamo molto in questa impresa _ hanno dichiarato Andrea Falzaresi, Alberto Barocci e Filippo Zamagni _, perchè stiamo mettendo a frutto le nostre conoscenze ed esperienze, per il rilancio di Villa Monica. Stiamo facendo varie valutazioni e non scartiamo l’ipotesi di individuare un partner a cui affidare la gestione e la direzione del centro. Abbiamo acquistato la location per eventi più bella della provincia di Forlì-Cesena”.

L’immobile si estende all’interno di un parco di circa 30mila metri quadrati, dei quali 20mila metri quadrati piani e quindi tutti fruibili.

Il complesso è formato da due edifici, di cui la villa storica che è in buono stato al pian terreno, mentre deve essere riqualificata al primo e secondo piano, dove la nuova proprietà punta a ricavare 12 suite di lusso da destinare ad una determinata clientela; l’altro edificio è invece la dependance ristorante, in buono stato e, con i suoi posti a sedere modulabili da 30 fino ad un massimo di 600 posti a sedere, è ottimale per ospitare assemblee, banchetti, eventi, convention, riunioni sociali e manifestazioni di grande richiamo.

Nel parco ci sono anche una piscina semiolimpionica, campi da tennis, spazi per altri impianti sportivi e servizi.

I primi lavori dei nuovi padroni di casa riguardano proprio l’esterno e gli impianti sportivi, oltre alla sistemazione del grande ristorante con le sale. Successivamente si interverrà nella villa storica.

Dopo cinque anni di chiusura potrà così tornare a risplendere Villa Monica, con l’ambizione di farla rivivere già dai prossimi mesi: “Il nostro obiettivo è far tornare la location ai fasti di un tempo _ dicono Falzaresi, Barocci e Zamagni _, e una volta ultimata la prima tranche dei lavori, contiamo di ospitare cene aziendali già dall’autunno, ma anche i matrimoni e le cene prenatalizie delle ditte”.