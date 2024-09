Dipendenza da alcol, a Cesenatico l’anniversario della comunità terapeutica di Don Benzi

Il 5 ottobre la comunità terapeutica S. Lucia di Sala di Cesenatico, in via Campone Sala 565, festeggerà un compleanno importante: quello dei suoi primi 10 anni di attività.

A partire dalle ore 15, il decennale della struttura sarà celebrato con un momento di festa-testimonianza; parteciperanno rappresentanti delle istituzioni civili e religiose. Tra questi il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli; il vescovo della Diocesi Cesena e Sarsina Monsignor Douglas Regattieri; il direttore del SerT di Forlì e Cesena Dr. Michele Sanza. Sarà presente il Presidente della Comunità Papa Giovanni Matteo Fadda.

Dopo la S.Messa delle 17.30 seguiranno un momento di animazione e l’apericena (analcolica e con ingredienti provenienti da agricoltura biologica), preparata dagli ospiti della casa.

La realtà terapeutica della Comunità Papa Giovanni XXIII è specializzata in particolare nel recupero di persone con problemi di dipendenza da alcol. Oltre 200 persone sono state accolte in questi anni dalla struttura, impegnate in un impegnativo percorso di recupero.

In Italia, l’incidenza del consumo eccessivo di alcol sulla popolazione è passato dal dal 5,6% del 2006 all’8,8% del 2022, misurato sulla fascia d’età fra i 18 e i 64 anni. In questo aumento non si riscontrano (relazione annuale del Parlamento sul fenomeno delle Dipendenze) significative differenze di genere.

“Questo appuntamento sarà l’occasione per celebrare i tanti passi fatti insieme – sottolinea Paola Zomegnan, responsabile della struttura – e di ascoltare la voce di chi è riuscito a sconfiggere questa dipendenza. Servirà a ribadire quanto l’alcol sia un problema sociale di portata enorme: fare uso ordinario dell’alcol a livelli significativi è un rischio da non banalizzare. Diventarne dipendenti, con forti compromissioni fisiche e psicologiche, è un fenomeno che purtroppo non conosce limiti di età”.

La modalità di accoglienza in casa è figlia dell’esperienza di incontro con gli ultimi di Don Oreste Benzi: «Nel nostro percorso terapeutico – continua Paola Zomegnan – cerchiamo di aiutare le persone a riprendere in mano la propria vita. Facciamo loro riassaporare, a piccoli passi, la bellezza di quei valori che nei momenti più bui hanno perduto. Rieduchiamo alla speranza: l’imparare a perdonarsi è uno fra i punti fondamentali di tutta la nostra azione di recupero».

(Info Michele: 0547.71648, Paola: 349.3809278).