Nel weekend all’hotel Laura il 55° raduno nazionale di Risiko

Cesenatico sempre più capitale del Risiko. E’ nella nostra città, infatti, che si svolgono i raduni nazionali più importanti. Il prossimo è in programma proprio questo fine settimana con oltre 120 giocatori provenienti da tutte le regioni d’Italia. Le partite – iniziate già ieri e in corso fino a domenica – si giocheranno all’hotel Laura di via Anita Garibaldi.

Alla consolle gli appassionati del Club dei Corsari – Risiko Cesenatico che hanno organizzato la 55esima edizione del raduno nazionale di Risiko.

Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando al 378 0657000. On line, sul sito del Club dei Corsari – Risiko Cesenatico, ci sono le informazioni dettagliate ed è possibile scaricare e compilare i moduli per l’iscrizione. Non ci sono limiti e la partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di questo gioco che dal secolo scorso è capace di coinvolgere milioni di giocatori di tutto il mondo, abbracciando tutte le fasce di età, dai bambini delle elementari sino ai nonni.