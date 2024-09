Auto si ribalta: vigili del fuoco ieri in via Cantalupo

I Vigili del fuoco di Cesenatico sono intervenuti ieri mattina (sabato) attorno alle 8.20 in via Cantalupo a Cesenatico per soccorrere un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, dopo aver perso il controllo, è finita fuori strada cappotandosi.

Secondo i primi rilievi, pare che l’auto abbia perso il controllo e, dopo aver colpito un palo dell’illuminazione pubblica, si è ribaltata terminando la propria corsa sulla carreggiata.

La conducente è riuscita comunque ad uscire autonomamente dall’abitacolo e successivamente è stata presa in cura dal personale sanitario.

I soccorritori intervenuti hanno garantito la sicurezza dei presenti, recuperando beni e documenti rimasti all’interno dell’abitacolo.

Presente anche la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.