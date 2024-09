Maltempo, rimossi 2000 metri cubi di detriti dalla spiaggia di Cesenatico

L’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna non ha risparmiato Cesenatico – senza danni sostanziali e senza ferimenti e vittime – incidendo in maniera impattante su tutto l’arenile. Dopo le verifiche effettuate insieme ai tecnici della Regione, si è stimata un’erosione di sabbia dai 30.000 ai 40.000 metri cubi. Da considerare anche l’impatto dei detriti che si sono riversati su tutta la spiaggia, una situazione che l’Amministrazione Comunale ha subito presidiato in sinergia con Hera subito dopo l’emergenza.

La pulizia è partita dalla zona di Ponente nella notte di domenica 22 settembre con Hera che ha messo in campo una pala e un semirimorchio mentre la mattina del 23 settembre sono stati impiegati grossi mezzi muniti di rastrello, pale gommate e semirimorchi per rimuovere i detriti. già dalla giornata di martedì 24 settembre tutto il lungomare risultata pulito con due aree autorizzate da apposita ordinanza – via Tito Speri a Ponente e via Italo Svevo a Levante – adibite all’accumulo degli oltre 2000 metri cubi di rifiuti raccolti, per la maggior parte materiale ligneo vegetale.

In questi giorni Hera sta organizzando lo smaltimento del materiale presente nelle aree di accumulo conferendolo ad impianto finale. Il trasporto avverrà secondo la disponibilità ricettiva dei quantitativi che l’impianto è in grado di trattare giornalmente. Considerando che è stata colpita dal deposito di detriti l’intera costa romagnola, saranno necessari diversi giorni di lavoro prima che tutto il materiale possa essere rimosso dalle aree di accumulo.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Siamo intervenuti per la pulizia dell’arenile appena erano cessati gli eventi atmosferici che hanno colpito Cesenatico in modo da effettuare la pulizia tempestivamente. Hera ha provveduto a utilizzare i mezzi più adeguati per far fronte a una grandissima quantità di detriti che sono stati portati dal mare fino alla spiaggia e un’apposita ordinanza comunale ne ha permesso l’accumulo propedeutico alla rimozione definitiva», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.