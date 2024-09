Patente a punti nei cantieri: il 7 ottobre incontro a Cesenatico

Confartigianato ha organizzato una serie di incontri dedicati alla patente a crediti nei cantieri, dopo l’uscita del decreto attuativo, che entrerà in vigore il 1° ottobre, dopodiché non si potrà più entrare in cantiere se non ci si adeguerà.

Uno di questi appuntamenti è organizzato anche a Cesenatico (il 7 ottobre).

Il vice segretario di Confartigianato, Giampiero Placuzzi, ossserva che “ancora una volta con questo provvedimento si cerca di creare le condizioni di sicurezza ma con un aggravio burocratico”. Ricorda poi che “in caso di non osservanza delle norme può scattare anche il penale”. E precisa che “la patente a crediti riguarda tutte le imprese che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri pubblici e privati”.