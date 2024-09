Romagna milionaria

Così, straordinariamente, due giorni dopo, i risultati in diretta del 10 e lotto premiano ancora la Romagna. Un fortunato giocatore di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, esulta per 62.500 euro grazie alla combinazione dei numeri sulla ruota di Venezia. Per la cronaca, in quell’occasione, sono seguite altre due vincite messe a segno ad Oliena, in provincia di Nuoro, la più importante con un terno da 22.500 euro a cui si aggiungono 9.750 euro, grazie a tre ambi ed un terno.

Impossibile però dimenticare la maxi vincita romagnola con un grattino. Al bar “Isole sottovento”, al numero 30 di via Cesenatico, il locale vicino al principale ingresso cittadino, è stato venduto il tagliando da dieci euro, che ha fatto portare a casa al vincitore ben due milioni. La dea bendata ha baciato un cliente, e molto probabilmente si tratta di una persona del posto, perché nel periodo di febbraio, quando è accaduto, non c’era molto movimento turistico. Anche se non è da escludere un lavoratore pendolare o una persona di passaggio.