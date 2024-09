Il Popolo della Famiglia torna a parlare del tema Caritas a Cesenatico. “Non ascoltare le istanze dei cittadini non è un buon esempio di politica”, scrive in una nota Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia.

“Dal consiglio comunale dei giorni scorsi – afferma De Carli – riscontriamo la quasi totale assenza di ascolto della politica verso le istanze dei cittadini. Salvo rari casi di consiglieri che hanno manifestato più di qualche perplessità, si è preferito scegliere la linea del volemose bene”.

Secondo De Carli “le questioni sollevate dal comitato di cittadini sono più che valide. Poniamo dunque nuovamente la questione della Caritas in quel contesto; rispetto per chi lavora avendo come fine la solidarietà ma, allo stesso tempo, la decisione della Diocesi è errata. I luoghi di culto devono restare tali. La Chiesa è una cosa, la Caritas un’altra. Se confondiamo l’eucarestia con il volontariato il cristianesimo è morto. E questo è un dato di fatto”.

“Il pericolo che il concentramento di situazioni di fragilità possano generare spiacevoli episodi è poi un altro dato di fatto – conclude la nota -. Non toccare queste argomentazioni solo per non perdere un certo consenso e ritorno elettorale è un pessimo esempio di politica. Come Popolo della Famiglia siamo vicino ai cittadini e vigileremo attentamente”.