La Dance Dream alla Festa Parrocchiale di Santa Maria Goretti

Dopo il grande successo riscosso nell’ultimo weekend alla Festa dello Sport (in centinaia hanno assistito alle coreografie dei giovani allievi di Ilaria e Federica Esposito), la Dance Dream torna ad esibirsi per la città.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 5 ottobre (ore 17.30) nell’ambito della Festa Parrocchiale di Santa Maria Goretti.

Nell’evento in programma in via Aspromonte, gli allievi e le allieve della scuola di danza di Cesenatico apriranno il programma esibendosi in spettacoli di danza e musical. A seguire la paella con sarda ai ferri e gran finale con l’intrattenimento musicale del disc-jokey Enrico il Pazzo.