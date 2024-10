L’associazione Telemaco presenta il progetto teatrale “tana liberi tutti”

L’Associazione Culturale Telemaco ODv è pronta ad inaugurare la sedicesima edizione del progetto teatrale “tana liberi tutti”. L’appuntamento è per venerdì 4 ottobre alle ore 21.00 presso la saletta della Consulta del Volontariato di Cesenatico dove verrà presentata la nuova stagione teatrale 2024-2025. Sabato 12 ottobre, invece, alla palestra della scuola elementare De Amicis di Gatteo, al via il laboratorio teatrale: i primi 10 incontri saranno tenuti dal regista, attore ed autore Michele Zizzari.

Il progetto teatrale “Tana liberi tutti” nasce nel 2008 dal desiderio di creare un gruppo misto in cui coesistono giovani, anziani, artisti e persone con disabilità, all’interno del quale ognuno può condividere le proprie passioni, conoscenze ed abilità. Il progetto è basato sulla convinzione che il teatro abbia un’importante valenza pedagogica ed educativa e rappresenti un’occasione di crescita personale e di acquisizione di competenze sociali quali ascoltare, accogliere l’altro, accettare la diversità, non giudicare, esprimere sé stessi, comunicare, collaborare.

Il progetto intende rispondere al bisogno di integrazione, socializzazione ed aggregazione di persone con disabilità e/o con vissuti di emarginazione sociale: i destinatari vengono coinvolti in attività che consentono loro di utilizzare il tempo libero in modo costruttivo e di costruire rapporti sociali significativi.

Il percorso di 10 incontri tenuto da Michele Zizzari da ottobre a dicembre verterà su diversi temi quali: utilizzo della voce, il linguaggio del corpo, il saper ascoltare se stesso e gli altri, postura e respirazione, la differenza tra recitare e interpretare, ecc. Le attività di laboratorio saranno svolte nella maniera più adatta, ludica e piacevole possibile, all’insegna dell’empatia e della leggerezza, nel rispetto delle reali esigenze dei destinatari e in sinergia con gli operatori. Verranno proposte attività che permettono di agire positivamente e in maniera integrata sulle più disparate forme di disagio fisico, psichico e sociale. Ci si dedicherà inizialmente a creare il gruppo attraverso la reciproca conoscenza, a sviluppare e ad approfondire le relazioni interpersonali, la collaborazione e il reciproco sostegno attraverso la discussione e il confronto di gruppo.

Da gennaio 2025 invece si inizierà a produrre tutti insieme il nuovo saggio teatrale in cui ognuno potrà mettere a frutto le abilità apprese durante i 10 incontri tenuti da Michele Zizzari ma soprattutto le proprie doti artistiche partendo dal presupposto che dove c’è fantasia e creatività non può esistere disabilità e tutti possono diventare degli artisti. Dopo il successo per il ritorno in scena della compagnia “Tana liberi tutti” dopo 5 anni di assenza lo scorso giugno al Teatro Fulgor di Gambettola con lo spettacolo “ciak si gira una mezza disgrazia sul set” siamo pronti per continuare questa avventura trasformando le diversità di ognuno in unicità.

In questi anni la compagnia teatrale “Tana liberi tutti” ha realizzato più di 15 rappresentazioni e più di 50 appuntamenti a teatro tra saggi di fine laboratorio e successive repliche in vari contesti, ha coinvolto numerose associazioni per la realizzazione dei vari spettacoli, più di 3.000 spettatori hanno assistito alle nostre rappresentazioni, ha realizzato due pubblicazioni ed una mostra fotografica che racconta l’attività nata nell’ottobre 2007 e che ha visto la costituzione della compagnia teatrale nel maggio 2008 col primo spettacolo “Al paese dei balocchi” al teatro comunale di Cesenatico, infine è in lavorazione il primo docufilm realizzato e prodotto insieme a Lotus Music Production e sostenuto dall’Unione dei comuni Rubicone e mare con la partecipazione straordinaria di Carolina Casadei.

La prima lezione è gratuita ed a tutti i nuovi iscritti in regalo la chiavetta usb con il video e le foto dell’ultimo spettacolo

Per Informazioni

Eric 333-3743556 oppure laboratorio@telemacoassociazione

Telemaco Odv è presente su Facebook, Instagram, Youtube e Telegram