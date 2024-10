Alla Cra Violante Malatesta di Cesena la presentazione del libro “Nonni e nipoti”

Una connessione profonda e indissolubile che resiste nel tempo. In occasione della Festa dei Nonni, celebrata mercoledì 2 ottobre, la Casa Residenza Anziani Violante Malatesta di Cesena ha acceso i riflettori su questo legame dalle antiche origini che rappresenta un pilastro di tutte le relazioni. L’occasione è stata data dalla presentazione del libro “Nonni e nipoti – un legame che dura nel tempo” scritto da Benedetta Landi, a cui hanno preso parte tutti gli ospiti, i loro familiari e i cittadini interessati, e all’Assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo. Il libro vuole sottolineare l’importanza del ruolo dei nonni e della relazione che si instaura con i nipoti portando le evidenze di una ricerca che ha condotto su un campione di oltre 500 ragazzi e riportando le loro testimonianze.

Benedetta Landi, scrittrice ed educatrice, afferma: “Ho accolto questo invito con grande gioia poiché penso che questa iniziativa dia la possibilità di mettere in luce quello che è il fondamentale ruolo dei nonni, e quale giorno migliore se non quello in cui si celebra a livello nazionale la loro Festa?” La vita media si è allungata nel corso degli ultimi decenni, e oggi sempre più nonni hanno la possibilità di veder crescere i propri nipoti fino a raggiungimento della prima età adulta. Questo conduce inevitabilmente in direzione di un cambiamento nella loro relazione. nel mio libro vengono analizzati caratteri ed evoluzione di questo rapporto, attraverso l’analisi dei dati raccolti grazie ad una ricerca innovativa, realizzata coinvolgendo studenti e studentesse dell’università di Bologna”.

“Il mese di ottobre – commenta l’Assessora Labruzzo – inizia con due giornate importanti in cui si celebrano gli anziani e i nonni, il vero welfare di ogni famiglia che, all’interno di ciascuna comunità, svolgono un ruolo sociale di grande valore. Costantemente, attraverso i nostri Servizi e i progetti sviluppati sul territorio, cerchiamo di valorizzare la loro presenza. Questa iniziativa proposta dalla Cooperativa Sociale Il Cigno si inserisce in questo stesso percorso di dialogo intergenerazionale e di collaborazione, ampliato dalla grande attenzione che riserviamo agli ospiti delle case di cura e a tutti coloro che frequentano i centri anziani presenti sul nostro territorio”.

Annagrazia Giannini, Direttrice generale della Cooperativa sociale il Cigno: “questa iniziativa, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Cesena, per noi è un esempio di apertura verso la Comunità e di come intendiamo la relazione verso il territorio di cui facciamo parte. Vogliamo aprire i nostri eventi e le attività anche all’esterno: per questo abbiamo voluto promuovere la presentazione di un libro con l’autrice proprio in una delle nostre strutture, favorendo l’incontro con gli ospiti, i famigliari e la Comunità in un’ottica di condivisione, trasparenza e dialogo”.