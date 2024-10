Cesenatico è la seconda località della regione per pernottamenti, solo dietro a Rimini: sono 3.031.334 quelli fatti registrare dal 1° gennaio al 31 agosto 2024 con il 17% che arriva da turisti stranieri, secondo i dati ufficiali diramati dalla regione Emilia-Romagna. I pernottamenti fanno registrare un incremento del + 0,6% rispetto al 2019, ultimo anno prima dell’emergenza sanitaria.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Gaia Morara

«Aver superato la quota dei 3 milioni di pernottamenti è una grande notizia come lo è il nostro essere stabilmente al secondo posto, solo dietro a una realtà come Rimini. Questi risultati sono il frutto della sinergia tra settore pubblico e privato che lavorano ogni giorno per rendere eccellente l’accoglienza di Cesenatico a tutti i turisti. Allargando la lente si nota un calo dei turisti italiani mentre aumenta la quota straniera insieme all’occupazione delle strutture extra alberghiere. Tutti questi dati devono frci riflettere e ripartire con la programmazione insieme alla DMO», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

«Siamo in crescita rispetto al 2019 e aver messo la testa avanti seppur di poco non è affatto scontato, basta vedere i dati delle altre località turistiche. Cesenatico ormai si è consolidata nel periodo estivo e ha cominciato anche a popolare gli altri mesi dell’anno. La stagione più classica si collega al primo evento dell’autunno che è la Festa del Pesce a fine ottobre e si continua con il Presepe della Marineria in dicembre e gennaio che dà il via a eventi sportivi, ricreativi e culturali che di fatto non si fermano mai»», il commento dell’assessore Gaia Morara.