Torna la Camminata del Cuore: sport, divertimento e solidarietà

Anche quest’anno torna a Cesenatico la “Camminata del Cuore”, un’iniziativa benefica che unisce sport, solidarietà e buona compagnia. Il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo, in particolare per sostenere le attività di pet-therapy nel reparto di oncoematologia pediatrica all’ospedale di Rimini.

Pronti, partenza, via! Domenica 13 ottobre si terrà la Camminata del Cuore 2024, una manifestazione di beneficenza che da anni unisce cuori e gambe di tutto il territorio. Il ritrovo è previsto nel cortile interno della scuola primaria di Villamarina (via Litorale Marina 70/A) dalle 9 alle 9.30, mentre la camminata vera e propria comincerà alle 10. Durante il tragitto, di circa 2 km, si percorrerà via Litorale Marina, viale delle Nazioni per giungere al bagno Milano 46. All’arrivo: sorprese e regali per tutti.