Dal ciclismo alla tv, “Michael” Rocchi nel cast di “Uomini e Donne”

Disc-jockey da un milione (di lire) a notte negli anni Novanta, rivenditore e salonista di auto di lusso, un’esperienza indimenticabile al fianco di Marco Pantani, poi editore di successo nel mondo del ciclismo e, adesso, nuovo volto televisivo.

Una vita sempre in vetrina per Maurizio “Michael” Rocchi che, a 60 anni, ricomincia dal reality “Uomini e Donne”. Un’esperienza inattesa (“Mi ha iscritto al programma, a mia insaputa, un amico…”) per il presidente di Inbici Media Group, l’agenzia giornalistica che edita la testata ciclistica InbiciNews24. Un nuovo inizio dopo la dolorosa scomparsa – ormai un anno e mezzo fa – della compagna Sara Falco, con cui nel 2009 aveva fondato una delle più importanti piattaforme-media dedicata al mondo delle due ruote.

Barba bianca da hipster, collane di pietra al collo, fisico palestrato da far invidia ai 20enni, oggi come ieri, Micheal Rocchi – nativo di Borello ma attualmente residente a Riccione – continua ad esercitare un certo fascino verso l’altra metà del cielo tanto che è bastato un provino (fatto a Roma qualche settimana fa) per convincere gli autori del format pomeridiano di Maria De Filippi ad inserirlo nel cast di una delle trasmissioni ammiraglie di Mediaset.

Contattato per le prime impressioni si è subito trincerato dietro ad un “mi spiace, le regole del programma vietano le interviste”. Ma, anche a bocca cucita, è molto probabile che, anche questa volta, Michael Rocchi farà parlare di sé.