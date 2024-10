Autovelox, il Sindaco risponde alle accuse: “Valuterò la querela”

A seguito delle esternazioni e della denuncia presentata alla Stazione dei Carabinieri di Cesenatico da parte dei signori Luca Ricci, presidente dell’associazione Auto Moto Club Romagna, e dell’avvocato Massimiliano Nicolai il Sindaco torna a fare il punto sulla questione dell’autovelox installato sulla Statale Adriatica nel 2023.

“Sul territorio comunale di Cesenatico, la Polizia Locale ha installato una postazione fissa per il rilevamento della velocità sulla strada statale Adriatica n.16 al Km 180+700 dove vige il limite di velocità di 50 Km/h stabilito da A.N.A.S. ente concessionario della strada. L’installazione della postazione fissa è stata autorizzata nel 2022, dopo specifica relazione tecnica della Polizia stradale di Stato, con Decreto del Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena. Il decreto ha fissato la chilometrica e la posizione della strumentazione e ricordo inoltre che la postazione è autorizzata solo nella direzione Rimini-Ravenna. Sul posto, dove era già presente segnaletica di limite di velocità fissato da Anas, é stata installata idonea cartellonistica di presegnalazione di “controllo elettronico della velocità” e di presenza del sistema di rilevamento fisso, nel rispetto delle distanze stabilite dal Decreto Interministeriale 15/08/2007, Legge 120 del 25/07/2010 e Decreto Ministeriale 282 del 13/06/2017. Fatte queste premesse vorrei quindi replicare con fermezza alle ennesime e gravi accuse che vengono mosse nei miei confronti e della Polizia Locale di Cesenatico. L’autovelox presente sulla S.S. 16 è stato installato seguendo tutte le normative previste dagli organi competenti.

Le accuse mosse coinvolgono – per stessa ammissione dei protagonisti – tutti gli autovelox installati sul territorio nazionale. Come già fatto in precedenza attendiamo le valutazioni che svolgerà la magistratura in materia e mi è necessario precisare che vista la gravità delle accuse valuterò come tutelarmi e come tutelare l’Ente che rappresento pro tempore nelle sedi più opportune. Vorrei ancora una volta ricordare che in tutto il territorio di Cesenatico, nonostante le decine di segnalazioni che arrivano periodicamente per alta velocità su strade Comunali, Statali e Provinciali, esiste una sola postazione velox fissa presente appunto sulla Statale Adriatica. Il tratto individuato ha visto una incidentalità molto forte negli ultimi anni, anche con la presenza di incidenti purtroppo mortali.

Incidenti che hanno aperto negli scorsi anni un dibattito per la messa in sicurezza della strada statale in oggetto. Una volta appurato che non vi erano le condizioni per interventi strutturali sulle carreggiate, si è intervenuti con una postazione fissa di rilevamento della velocità, unico deterrente possibile alle condizioni attuali per migliorare le condizioni di sicurezza. Ricordo che il Decreto del Prefetto che autorizza l’installazione e fissa la chilometrica, precisa che come previsto dalle direttive ministeriali in materia, tra i criteri per l’installazione di sistemi automatici di rilevamento della velocità nei tratti di strada vi è l’incidentalità, ossia la gravità del livello infortunistico rilevato negli ultimi cinque anni, la tipologia di traffico della strada e dei controlli di Polizia Stradale. Da quando è stato installato il velox oggetto della recente denuncia, è un fatto che la riduzione della velocità dei mezzi ha comportato anche una drastica riduzione degli incidenti. Infine ricordo che sul sito del Comune di Cesenatico è pubblicata una apposita sezione “autovelox” con disponibili tutti i decreti che ne autorizzano l’installazione, le tarature, e tutti i certificati previsti dalla norma nazionale.”