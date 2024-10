Vittima di un ictus, provoca incidente in via Montaletto

Ha una dinamica complessa l’incidente avvenuto alle 4:45 del 5 ottobre sulla via Montaletto. Protagonista un 74enne alla guida di un’Alfa Romeo Stelvio ed un 19enne a bordo di una Mini. A provocare il sinistro sarebbe stato l’anziano, vittima a quanto pare di un ictus, che ha invaso la carreggiata opposta. L’uomo, infatti, dopo l’impatto frontale tra le due vetture, si è allontanato dal luogo dell’incidente in stato confusionale. Giunto al pronto soccorso del Bufalini, l’uomo infatti è stato visitato e subito ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurologia cesenate. Il ragazzo, dopo le cure ricevute in pronto soccorso, è stato invece subito dimesso.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico. I pompieri hanno provveduto all’assistenza dei Sanitari di Romagna Soccorso nella gestione dei feriti e alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro.