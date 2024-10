Croce Rossa, corso per formare nuovi volontari

Il Comitato di Cesenatico della Croce Rossa ha attivato un corso per formare nuovi volontari da coinvolgere nelle varie attività. Le lezioni si tengono in orario serale, nella sede operativa situata in via Saffi, la dorsale della ferrovia, all’altezza del Parco di Levante.

Il corso ha lo scopo di offrire una solida preparazione di base, nonchè conoscenze pratiche e utili; assicurare una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere; far acquisire la capacità di porre in essere i gesti salvavita; assolvere agli adempimenti richiesti dalla legge in ordine a salute e sicurezza del volontario. L’età minima è di 14 anni e i candidati non devono aver riportato condanne.