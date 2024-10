Nomine in Provincia, a Gozzoli il coordinamento delle politiche turistiche

Nuove nomine in Provincia dopo le elezioni dello scorso 29 settembre. Il presidente Enzo Lattuca, come nei due anni precedenti, ha assegnato ai consiglieri di maggioranza deleghe per dare continuità all’azione amministrativa. Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, è stata nominata vicepresidente con delega alle politiche per lo sviluppo economico e relazione con le parti sociali. A Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo, viene conferita la delega alle infrastrutture e viabilità del comprensorio cesenate. Per Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola, ci sono le infrastrutture e la viabilità del comprensorio forlivese, politiche per la montagna e le aree interne. A Nicola Dellapasqua, neo sindaco di Savignano sul Rubicone, viene assegnata la delega all’edilizia scolastica del comprensorio cesenate mentre per il Forlivese è stato nominato Michele Valli.

Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, mantiene la delega alla pianificazione urbanistica e pianificazione strategica e gli viene conferito il coordinamento delle politiche per il turismo. Lattuca, invece, si è tenuto per sé: società partecipate, personale, Protezione civile, riordino istituzionale e coordinamento con le Unioni dei Comuni, Politiche di sostegno tecnico-amministrativo ai piccoli Comuni, ricostruzione post-alluvione, bilancio, patrimonio, sistemi informativi, caccia e pesca.