Operazione antidroga. I carabinieri arrestano giovane pusher

I carabinieri, dopo aver recuperato il quantitativo appena ceduto, hanno perquisito il presunto autore dello spaccio, estendendo le operazioni al suo domicilio. Nel corso delle ricerche in abitazione, le minuziose attività svolte dagli operanti sono state decisive poiché – abilmente occultate in piccoli vani dell’abitato e in intercapedini del garage annesso – sono state rinvenute e sequestrati ingenti quantità di stupefacenti e accessori utilizzati; in particolare circa 300 grammi di cocaina, 600 grammi di hashish e oltre 200 grammi di marijuana, nonché diversi bilance di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. E’ stata inoltre rinvenuta la somma di 22mil euro in banconote, ritenuta provento dell’attività di spaccio e sottoposta a sequestro.

Al termine delle operazioni il 27enne è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per l’udienza di convalida.