Buio in sala: ritorna il “Cinema Rex” al Palazzo del Turismo

Dopo l’ottimo successo di pubblico della stagione 2023/2024 il Palazzo del Turismo di Cesenatico ospiterà nuovamente il Cinema Rex nella sala “Rognoni” con una capienza di 150 spettatori allestita con sistema cinematografico digitale. Ritorna il Cinema di paese, il Cinema della comunità per restituire un’offerta culturale, in questo caso cinematografica, alla cittadinanza, al turismo invernale e al territorio circostante a cui hanno dato una risposta sopra ad ogni aspettativa. Il Rex, che è già divenuto un luogo di aggregazione culturale, coinvolgerà nuovamente gli istituti di diverse fasce d’età della cittadina, ospitando le studentesse e gli studenti nei matinée cinematografici, i quali in seguito si rincontrano piacevolmente nelle serate. La rassegna avrà inizio con due settimane d’anticipo rispetto l’anno precedente inaugurando il 18 ottobre e proseguendo fino a fine marzo 2025. Le giornate di proiezione manterranno la formula già esistente: martedì, mercoledì, venerdì e sabato sera spettacolo unico alle 21, mentre la domenica avrà il doppio show, ore 17 e ore 21, fornendo al pubblico la possibilità di fruizione filmica in diverse giornate, ampliandola nel fine settimana con uno spettacolo diurno. La programmazione sarà caratterizzata da prime e seconde visioni nel weekend alternando film mainstream a film d’essai. Le proiezioni infrasettimanali vedranno il succedersi di proiezioni e rassegne di maggior caratura culturale arricchendo il cartellone: i classici restaurati in prima visione in collaborazione con la Cineteca di Bologna per Il Cinema Ritrovato, i documentari d’arte, musica e cult in collaborazione con Nexo Digital e film in lingua originale sottotitolati in italiano. Nel periodo natalizio e dell’Epifania, il momento più caratteristico per “l’andare al cinema”, avranno spazio i migliori film d’animazione in uscita. I matinée cinematografici coordinati con Agiscuola e i docenti degli istituti proporranno film propedeutici ai corsi, alle tematiche e ai metodi educativi interdisciplinari. Infine ad accrescere la rassegna saranno gli incontri con gli autori, registi, attori che presenzieranno nelle serate e/o nei matinée scolastici ad introdurre i propri film e ad interagire col pubblico.

Sono previsti un totale circa di 24 weekend con 25 film aggiungendo un film nel periodo natalizio, 22 film per i martedì/mercoledì e 3 film d’animazione nel periodo natalizio, per un totale di 50 film. Si inaugura venerdì 18 ottobre, fino a domenica 20, con una commedia americana Fly to the moon di G. Berlanti con un cast stellare, e nei due weekend successivi la programmazione prosegue con la prima visione di Parthenope di Paolo Sorrentino, dal 25 al 27 ottobre e dall’1 al 3 novembre, incluso martedì 5 novembre. Nelle rassegne infrasettimanali avremo per il ciclo “La Grande Arte al Cinema” la prima visione di National Gallery 200 di A. Ray e P. Grabsky il 22 e 23 ottobre; il film cult per Halloween nel suo 50°anniversario Frankenstein Junior di M. Brooks il 29, 30 e 31 ottobre; e per Il Cinema Ritrovato si partirà con un grande classico restaurato in versione originale sottotitolata il italiano nel suo 40°anniversario Paris, Texas di W. Wenders, il 6 novembre.

Le tariffe dei biglietti: intero € 7,00, ridotto € 5,00 (under 14, over 60, studenti universitari), film Nexo Digital: € 10,00 (intero) e € 8,00 (ridotto secondo disposizioni Nexodigital). Abbonamenti: tessera nominativa da 8 ingressi € 40,00; carnet da 10 ingressi (non nominativo, utilizzabile da più persone) € 60,00. Le tessere avranno validità fino a marzo 2025.