Tecnici al lavoro per ripristinare l’illuminazione in via Saffi e via Negrelli

A seguito delle forti piogge dello scorso 17 settembre si sono verificate cadute di tensione con collasso delle linee elettriche di distribuzione di alcune zone della città tra cui via Saffi e via Negrelli. In diversi punti, per ripristinare il servizio, è necessaria la realizzazione di scavi con posa di nuovi cavidotti. “I tecnici – si legge in una nota stampa del Comune di Cesenatico – sono al lavoro per risolvere la situazione nel minor tempo possibile”.