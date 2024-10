Dopo Alice Borghetti e Camilla Tappi chi sarà il nuovo talento della danza?

Dopo i primi eventi autunnali (Festa del Monte, Festa dello Sport e Festa Parrocchiale di Santa Maria Goretti) sono ripartiti i corsi per la stagione 2024/2025 della Dance Dream.

E’ il 15esimo anno di attività per la più prestigiosa scuola di formazione di Cesenatico che, in questi anni, ha lanciato nel mondo dello spettacolo nazionale alcuni astri nascenti: come Alice Borghetti, in procinto di vivere la sua seconda tournée da protagonista nel ruolo di Carmen nel musical “Saranno Famosi” diretto da Luciano Cannito; o come Camilla Tappi, che ha debuttato proprio la scorsa settimana nello spettacolo “I sette re di Roma” con Enrico Brignano: “Per noi docenti – spiega la direttrice artistica Ilaria Esposito – quando un nostro allievo arriva ad esibirsi su palcoscenici così importanti la gioia è doppia. Siamo felici per i ragazzi, che vedono finalmente coronare il loro sogno, e siamo orgogliosi come scuola per aver contribuito alla loro formazione tecnica ed artistica”.

Intanto, sono partite in questi giorni le iscrizioni ai corsi che, come ogni anno, propongono un ricco programma di discipline: oltre alla conferma del corso di Danza e Musical per adulti (inserito nel 2023 e riproposto anche quest’anno), si potrà scegliere tra Danza Classica, Moderna, Modern Jazz, Contemporary, Jazz Broadway, Tap Dance, Musical (canto recitazione danza) ed Acrobatica. I corsi sono riservati ad allievi di tutte le età, dai bambini agli adulti (per tutti i livelli: dai principianti fino ai corsi pre-accademici).

E, proprio per far fronte alle numerose richieste e per meglio inserire i nuovi allievi nelle classi dei corsi, sono ricominciate anche le “lezioni di prova” gratuite, dove uno staff di insegnanti qualificati valuta il talento dell’allievo, le sue attitudini e le sue potenzialità indirizzandolo verso il corso e la classe più appropriata.

Per prenotare un appuntamento è sufficiente chiamare in segreteria direttamente il numero 347 9182244 (anche Whasapp) oppure inviare una mail all’indirizzo dancedreamcesenatico@gmail.com.

Tutte le foto sono libere da copyright e hanno la relativa liberatoria