La Comunità Energetica Rinnovabile arriva in Consiglio Comunale

Cesenatico sta per costituire la sua prima Comunità energetica Rinnovabile “CE(R)SENTICO” promuovendo un modello energetico partecipativo, sostenibile e orientato ai bisogni dei cittadini. La deliberà di approvazione sarà votata durante il Consiglio Comunale del prossimo 16 ottobre con l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione. I soci fondatori della comunità saranno il Comune di Cesenatico, Azienda AUSL Romagna e ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena. L’Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile e svolgerà la sua attività esclusivamente nell’ambito della Regione Emilia Romagna avendo come riferimento prioritario il territorio del Comune di Cesenatico e sarà poi aperta ai privati cittadini. L’energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o gestiti dell’Associazione è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito.

Le Comunità energetiche rinnovabili

Le Comunità Energetiche Rinnovabili” (CER) sono un insieme di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l’obiettivo di produrre, condividere, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti di generazione locale, con l’obiettivo di generare benefici ambientali, sociali ed economici a scala locale. Il Comune di Cesenatico ha ottenuto dalla regione Emilia-Romagna € 50.000,00 di finanziamento nell’ambito del bando per le comunità energetiche rinnovabili promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Il contributo copre l’80% del costo previsto per il progetto che è di € 65.000,00 ed è il massimo che le singole candidature potevano ottenere.

Le parole della vicesindaco Lorena Fantozzi

«Siamo al lavoro da tempo per intraprendere questo percorso importante di sostenibilità ambientale ed energetico, a cui il passaggio prima in commissione e poi in consiglio comunale darà il via anche istituzionale e formale. Abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione e la collaborazione con AUSL e ACER è totale e condivisa. Poter contare su questi due soggetti istituzionali così importanti è molto importante», le parole della vicesindaco Lorena Fantozzi.