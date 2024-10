I lunedì d’autore, appuntamento con Marco Stambazzi

A Cesenatico prosegue la rassegna ’I lunedì d’autore’. Il prossimo appuntamento è per questa sera, alle 21, al Noi Lounge Music Club, dove lo scrittore Marco Stambazzi introdurrà la storia della società Norrena, che si distinse da quella europea di un tempo. Era suddivisa in classi ben definite e rigide, ma nello stesso tempo con leggi a protezione dei singoli e della proprietà privata all’epoca all’avanguardia. Si parla di una società eclettica in grado di evolversi per crescere e migliorare, assorbendo ciò che gli serviva dai popoli che incontrava.

Informazioni al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci. Durante la serata saranno proposte la Lettura delle Rune Alchemiche a cura di Barbara Flori e le Letture energetiche con il Futhark Antico.