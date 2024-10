Partita la riorganizzazione della raccolta degli abiti usati a Cesenatico

A seguito delle segnalazioni dell’uso improprio di alcuni contenitori stradali per la raccolta di indumenti usati, che vengono forzati per sottrarne parte del contenuto e con abbandono a terra di ciò che non interessa, da sabato 12 ottobre sono state rimosse 6 postazioni delle 20 attualmente presenti a Cesenatico.

Alcuni contenitori vengono infatti bloccati rispetto al sistema di conferimento per costringere i cittadini ad abbandonare i sacchi a terra, così da poterne rovistare più facilmente il contenuto, impossessarsi degli indumenti che interessano e lasciare i sacchi rotti e i panni sfusi sparsi ovunque. Questo atteggiamento, oltre a generare degrado nel territorio, procura anche un danno alla raccolta differenziata perché gli abiti lasciati a terra, essendo esposti a pioggia ed umidità, non sono più idonei al recupero dei tessili e diventano quindi raccolta indifferenziata.

Una raccolta solidale attiva da luglio 2023

Il servizio di raccolta solidale degli abiti usati, attivo a Cesenatico da luglio 2023, ha consentito di raccogliere oltre 100 tonnellate di abiti ancora in buono stato: 43 tonnellate da luglio a dicembre 2023 e altre 58 da gennaio ad agosto 2024, destinate a recupero e ad associazioni no profit.

Le sei postazioni eliminate sabato 12 ottobre

Per limitare questo sgradevole fenomeno che, se da una parte è segnale di inciviltà, dall’altra è un campanello dall’arme sui bisogni e lo stato di necessità di diversi soggetti tra la popolazione, d’accordo con l’Amministrazione comunale, si è deciso di eliminare le seguenti postazioni, su cui sono stati applicati cartelli informativi: per avvisare i cittadini della prossima rimozione: piazza del Monte, via Negrelli, via Francesco Crispi 125 e le postazioni davanti alle scuole di viale Torino, via Cesenatico 285 e via Caboto.

Rimangono attive nel territorio di Cesenatico le seguenti postazioni, svuotate mediamente una volta a settimana: via Acquario 8, via A. Gramsci 37, via A. Saffi 103, via Cesenatico 125, via Leone 19, via Mesolino 80, via Monte Albano 24, via Padre Domenico Monti 4, via Rosario Livatino 9, via Walter Tobagi 1, viale Arno 15, viale della Repubblica 108, viale Mincio 2 e viale P. Maroncelli 8.

Come fare correttamente la raccolta degli abiti usati

La raccolta degli indumenti usati va effettuata correttamente usando sacchi di dimensioni idonee, così da non bloccare le bocche di conferimento.

Si raccomanda ai cittadini che trovano la bocca di conferimento bloccata, di non lasciare i sacchi a terra, ma di segnalare al numero verde di Hera 800999500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) il contenitore non funzionante e di conferire nelle stazioni ecologiche (centri di raccolta) di via Mesolino a Cesenatico e via Rossellini (accanto all’’Iper) di Savignano sul Rubicone oppure negli altri contenitori del territorio funzionanti.

Le segnalazioni si possono inviare anche attraverso l’app Il Rifiutologo , che permette anche di inviare foto georeferenziate che consentono a Hera di intervenire rapidamente per ripristinare il decoro cittadino.