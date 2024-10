Il Comune di Cesenatico, in collaborazione con il comando della Polizia Locale, è lieto di annunciare l’organizzazione dell’evento “Contrasto degli illeciti in materia di rifiuti: l’uso dei sistemi di videosorveglianza che si terrà il 15 ottobre 2024 presso il Palazzo del Turismo di viale Roma. L’incontro, gratuito e aperto al pubblico, mira ad analizzare il corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza con un focus particolare sul contrasto degli illeciti in materia di rifiuti, argomento di grande attualità per la tutela dell’ambiente ed il mantenimento del decoro nel contesto urbano.

L’evento

Durante la giornata, esperti del settore discuteranno delle implicazioni legate all’uso crescente di device di videosorveglianza mobile, alla luce delle recenti innovazioni tecnologiche e normative. Sarà un’occasione unica per approfondire la tutela della privacy in un contesto di continua evoluzione tecnologica, garantendo che l’adozione di tali sistemi sia sempre in linea con i diritti fondamentali dei cittadini.

L’evento vedrà la partecipazione di due grandi esperti di privacy, tra cui il Dott. Gianluca Sivieri, Comandante di Polizia Locale ed esperto di polizia giudiziaria e controllo del terriorio.

La discussione, dal taglio pratico ed operativo, affronterà l’importanza di un progetto strategico per la videosorveglianza Urbana e, dopo una disamina sui principali illeciti ambientali, affronterà il tema dell’attività d’indagine in cui le esigenze investigative e la tutela dei dati personali necessitano di un uso consapevole dei sistemi di videosorveglianza.

“Un impegno verso la trasparenza e la sicurezza”

Il Comune di Cesenatico, riconoscendo l’importanza cruciale di questi temi, intende formare operatori del settore su una materia, quella della videosorveglianza appunto, sulla quale i cittadini chiedono risposte per fronteggiare i fenomeni di abbandono e degrado cui i territori possono andare incontro. Il Comune si posiziona così come un esempio di trasparenza e sicurezza per i suoi cittadini. Questo evento rappresenta una risposta concreta alla necessità di un dialogo aperto e informato su come proteggere i dati personali in un’epoca in cui le tecnologie digitali stanno trasformando profondamente la nostra società.

Informazioni pratiche

L’evento si terrà il 15 ottobre dalle ore 08.30 presso il Palazzo del Turismo di Cesenatico. La partecipazione è gratuita.