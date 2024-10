“Ok, Goodbye”: esce venerdì il primo singolo di Andromeda

Si intitola “Ok Goodbye” il brano d’esordio di Andromeda, all’anagrafe Manuel Zamagni, il cantautore cesenate che, dopo un lungo percorso artistico con i Moka Club ed i Mama Cover Party Band, ha deciso di intraprendere anche l’esperienza da solista.

Il primo inedito – un brano pop-dance che spigola tra funky anni ’80 e sonorità moderne – affronta un tema non banale, quello dell’accettazione di se stessi: “Nella società moderna – spiega Manuel – non è semplice affrontare il giudizio degli altri. Nell’era dei social, dove tutti predicano come Gesù nel tempio, troppe volte le persone si sentono in dovere e in diritto di dire la loro sulle nostre scelte di vita e sul nostro percorso. Quello del ‘giudizio non richiesto’ è il tic malefico della nostra società. Per questo la vera sfida è andare avanti per la propria strada senza lasciarsi scalfire dal pensiero altrui”.

“Ok, Goodbye”, un inno Pop alla libertà di essere se stessi, uscirà venerdì 18 ottobre e sarà parte di un EP di 6/8 brani che sarà pubblicato nei prossimi mesi. Un ambizioso progetto autobiografico che racconta, brano dopo brano, il percorso di rinascita di un artista che, sul palco come nella vita, non ha paura di camminare fuori dagli schemi.

Il brano, scritto in collaborazione con Gloria Collecchia (Sugar Music), è la prima sintesi della prolifica collaborazione con Glow Up Studio di Nacor Fischetti (producer batterista dei La Rua): “In questo inedito – prosegue Manuel – ci sono le tracce degli artisti che, in qualche modo, hanno influenzato in questi anni la mia produzione musicale: da Dua Lipa e Daft Punk, da Lizzo a Cher, fino a The Weekend, Ariana Grande e Calvin Harris. Il singolo è la sintesi di un lungo percorso artistico che, in questi quindici anni di musica, mi hanno portato a sperimentare generi e metriche diverse. Per questo i miei brani non hanno un’identità precisa, ma sono un mix tra le mie esperienze e le mie sensibilità”. Le “sensibilità” di un ragazzo semplice, nato in un piccolo paesino delle colline cesenati (Longiano) che fin da piccolo ha sempre sognato di trasformare la sua passione in una professione: “Pur tra mille difficoltà – racconta – digerendo i bocconi amari delle porte in faccia e dei ‘le faremo sapere’, non ho mai smesso di crederci ed oggi quell’idea, nata e cresciuta dal cuore di un giovane sognatore, sta finalmente prendendo una forma più solida e concreta”.

“C’è stato un periodo, anni fa, in cui mi ero smarrito – ricorda -. Mi ero allontanato anche dai progetti discografici, ma poi mi sono reso conto che la mia vita, senza musica, non aveva senso. Così ho ripreso in mano i miei progetti, decidendo consapevolmente di non lasciarmi condizionare dai pensieri e dai giudizi degli altri. E oggi, a chi mi dice che ‘non sarà facile’, rispondo… Ok Goodbye”.

BIOGRAFIA ARTISTA

ANDROMEDA, all’anagrafe Manuel Zamagni – classe 1993 – inizia ad avvicinarsi alla musica durante le scuole medie grazie al suo insegnante, che trova fin da subito il modo di incoraggiare la sua acerba vena artistica.

A 16 anni inizia a prendere regolarmente lezioni di canto private appoggiandosi a diversi insegnanti, ognuno dei quali ha saputo dare il suo particolare contributo alla sua formazione musicale. Negli anni partecipa a diversi concorsi e festival regionali e nazionali, tra i tanti: Festival di Solarolo, Sanremo Music Awards, Festival di Castrocaro, DEEJAY On Stage.

La sua prima apparizione televisiva risale al 2012, quando partecipa a “Piccole Star”, festival canoro di Teleromagna. A 19 anni prende parte, per la prima volta, alle selezioni del programma “Amici di Maria de Filippi” arrivando alle fasi finali.

Nel 2017, insieme agli amici d’infanzia, forma la sua prima band – i “4 Seasons” – con la quale inizia a suonare dal vivo e incide il brano inedito “Contatto”, scritto da Nicola Lorenzini e arrangiato dal DJ Elia Zampolini.

Nel 2018 si approccia anche al mondo del Musical con la compagnia teatrale di Cesenatico NDO, portando in scena lo spettacolo “All Shook Up”.

Nel frattempo partecipa anche alle selezioni di alcuni noti Talent Show come “XFactor” e “The Voice2 e nel 2019 viene selezionato per il programma televisivo “All Together Now”.

Durante il periodo della pandemia, inizia a dedicarsi per la prima volta alla scrittura dei testi dei suoi futuri inediti nella nuova veste di cantautore.

Nel 2021 si unisce, in qualità di frontman, al progetto LIVE dei “MAMA Cover Party Band”. Grazie a questa nuova esperienza, sempre nel 2021, viene notato e ingaggiato anche dai Moka Club, storica band della scena musicale romagnola, in qualità di supporto vocale ai cantanti storici della formazione.

Nel maggio 2024 pubblica la sua versione rivisitata in chiave moderna di “Africa” dei TOTO, in collaborazione con Elisa Semprini (corista e violinista di Levante e Umberto Tozzi), Sara Lombardini, Alberta Saccani, Giulia Boria, Mirko Bellavista e prodotta da Alberto Pepoli.

Link per il brano:

https://andromedamusic.it/okgoodbye