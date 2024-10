Nell’assemblea di Cna premiata la ditta Daedalus XR di Cesenatico

Due aziende della nostra provincia sul palco dell’assemblea regionale CNA, che si è svolta martedì 15 ottobre a Bologna. È stata premiata la ditta Daedalus XR di Cesenatico, a consegnare il premio a uno dei soci, Samuele Spotti, il presidente provinciale CNA Lorenzo Zanotti e il direttore generale Franco Napolitano.

CNA Emilia-Romagna ha celebrato l’eccellenza imprenditoriale, conferendo il premio all’innovazione a dieci aziende che si sono distinte nell’applicazione dell’intelligenza artificiale (IA) nel mondo del business. Il riconoscimento è volto a premiare realtà che, grazie all’adozione di tecnologie innovative, hanno saputo migliorare la propria produttività e accelerare la trasformazione digitale.

Daedalus XR (Forlì-Cesena)

Innovativa nel campo della formazione, Daedalus XR sviluppa scenari realistici per l’apprendimento aziendale, compreso un DIGITAL HUMAN dotato di IA per assistere nella consulenza sui prodotti.

Non è stata la sola azienda coinvolta, infatti, nel corso dell’assemblea è stato consegnato anche il premio CNA Emilia-Romagna, dedicato a personalità che, nella nostra regione, si distinguono per l’impegno civile e sociale. I premiati di quest’anno sono stati il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO e il COMITATO ITALIANO PARALIMPICO dell’Emilia-Romagna, con grande riconoscenza per avere tenuto alto l’onore dell’Italia grazie alle prestazioni straordinarie dei loro atleti e delle loro atlete alle olimpiadi di Parigi 2024. Il manufatto del premio, come ogni anno, è stato realizzato da due artigiani di CNA: Davide Caprili, che da oltre vent’ anni esercita la professione del fabbro nella sua Savignano sul Rubicone, insieme con una collega reggiana.

L’appuntamento, intitolato “LA VOCE DEL FUTURO. INCONTRO TRA I CANDIDATI PRESIDENTE. Prospettive e soluzioni per le imprese e per la crescita della nostra regione”, si è tenuto a Bologna al Dumbo. Ospiti i tre candidati: Michele De Pascale, Federico Serra ed Elena Ugolini. Un confronto che è stato serrato, a un mese dalle urne, con i riflettori puntati sulla capacità di ciascun candidato di rispondere alle esigenze di un sistema economico così articolato come quello emiliano-romagnolo. Oltre 600 tra imprenditori e imprenditrici erano presenti all’assemblea, che è stata un punto di contatto cruciale tra i candidati e il mondo reale delle imprese. Dopo l’apertura dell’evento da parte del segretario di CNA Emilia-Romagna Diego Benatti, è salito sul palco il presidente regionale Paolo Cavini. Sul tavolo dodici pilastri strategici fondamentali per il sistema imprenditoriale regionale. Subito dopo, è intervenuto il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini.

In allegato: foto della consegna del premio a Samuele Spotti di Daedalus XR e foto dell’assemblea CNA Emilia-Romagna