Cesenatico aiuta le giovani imprese: stanziati € 30.000

L’Amministrazione Comunale promuove un bando che favorisce lo sviluppo di nuove attività investendo € 30.000 per allargare le opportunità di occupazione e imprenditorialità. L’Amministrazione Comunale continua così a perseguire uno dei suoi obiettivi, cioè quello di favorire le opportunità di neoimprenditoria, creando le condizioni per un miglior accesso ai servizi di accompagnamento alla creazione di impresa da parte dei giovani.

Il nuovo avviso pubblico mette a disposizione 30.000 € per il sostegno all’imprenditoria giovanile e prevede che possano accedere alla richiesta di contributi le imprese (che siano ditte individuali o di una qualsiasi forma societaria) costituite nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2024, imprese che abbiano sede (legale e/o operativa) nel Comune di Cesenatico, imprese i cui titolari/soci abbiano meno di 40 anni (da intendersi come nati nel 1982 in poi). Il requisito relativo all’età si intende soddisfatto quando almeno la metà dei soci, o il socio di maggioranza con più del 50% rientrano in questo criterio.

L’importo base dei contributi è di 500,00 €, cifra che può variare in base a fattori precisi che permettano di ottenere un punteggio maggiore, ovvero la metratura della superficie del locale in cui si svolge l’attività, se il titolare dell’impresa o la metà dei suoi soci è di genere femminile, se l’impresa si dichiara “eco-sostenibile” portando avanti una filosofia plastic-free o di sopstenibilità energetica. Per poter partecipare al bando – tra i vari requisiti – è necessario che le imprese siano in regola con il pagamento dei tributi nei confronti del Comune di Cesenatico (Tari, Imu, Canone di occupazione suolo pubblico, Pubblicità, Imposta di soggiorno).

Il bando, giunto al suo sesto anno, è pubblicato sul sito del Comune di Cesenatico con tutte le informazione per compilazione e partecipazione.

Le parole della vicesindaco Lorena Fantozzi

«Siamo alla sesta edizione di questo bando in cui abbiamo sempre il piacere di investire perché rappresenta uno strumento consolidato per le imprese di Cesenatico che hanno un’anima giovane e bisogno di sostegno. Il testo del bando racconta alla perfezione alcuni dei punti cardine di un’amministrazione comunale se guardiamo i criteri di premialità che abbiamo scelto: verranno agevolati gli imprenditori giovani che si impegnano sulla strada della sostenibilità. Abbiamo inserito,ancora una volta un’attenzione particolare per la questione di genere cercando di incentivare l’imprenditoria “femminile», il commento del vicesindaco Lorena Fantozzi.