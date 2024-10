Decreto Flussi 2025: al via le domande per i lavoratori extracomunitari

1° Click Day – febbraio 2025.

30 novembre 2024: scadenza per la pre-compilazione delle domande relative al primo click-day di febbraio 2025. Questa fase permette agli uffici competenti, come lo Sportello Unico per l’Immigrazione, di effettuare le verifiche necessarie e richiedere eventuali integrazioni per le domande incomplete.

5 febbraio 2025 dalle 9.00: click-day per l’invio delle domande relative ai lavoratori subordinati non stagionali.

7 febbraio 2025 dalle 9.00: click-day per apolidi, rifugiati, colf e assistenti familiari e sociosanitari.

12 febbraio 2025 dalle 9.00: click-day per lavoratori stagionali agricoli e per il primo invio di domande relative al settore turistico-alberghiero.

12 febbraio 2025 dalle 9.00: click-day per badanti di persone anziane (80 anni e oltre) e per assistenti a persone disabili.

2° Click Day – ottobre 2025.

31 luglio 2025: termine per la pre-compilazione delle domande relative al secondo click-day di ottobre 2025 per lavoratori stagionali del settore turistico-alberghiero.

1° ottobre 2025 dalle 9.00: click-day per l’invio delle domande relative ai lavoratori stagionali del settore turistico-alberghiero.