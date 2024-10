Cesenatico messa a dura prova dal maltempo

Il maltempo sta mettendo a dura prova Cesenatico. Sul territorio comunale si sta arrivando ai 100 millimetri di pioggia accumulata in queste ore di precipitazioni.

“Stiamo aprendo il Centro Operativo Comunale (COC) per essere ancora più presenti e operativi sul campo – interviene il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli – Sul territorio comunale ci sono diverse strade chiuse per allagamenti, e stiamo procedendo alla chiusura di viale Carducci, nel tratto tra via Bologna e viale Roma, per la pericolosità di alcune alberature sotto osservazione. Stanno arrivando segnalazioni di scantinati e garage allagati, il sistema fognario é in crisi per la mole delle precipitazioni”.