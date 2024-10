Oggi inaugura a Cesenatico la nuova agenzia immobiliare di Giovanni Torelli 

Oggi – sabato 19 ottobre – in viale Trento a Cesenatico, dalle ore 17 alle 20, nei locali che hanno ospitato per tanti anni il bar Moma, inaugura la nuova sede della Torelli Agenzia Immobiliare.

L’imprenditore Giovanni Torelli, ex direttore pubblicitario del periodico “Il Boom affari Cesena, dopo aver maturato una grande esperienza nel settore immobiliare come costruttore, ha deciso di portare a sintesi queste capacità e competenze aprendo nell’anno 2021 un’agenzia immobiliare con un sistema innovativo che lui stesso chiama il “metodo Torelli”.

All’interno della nuova agenzia opera un team di professionisti di 10 persone che comprende agenti immobiliari, collaboratori e addetti alla reception.

Ma in cosa consiste il “metodo Torelli”? Il format – che, di fatto, porta in riviera un nuovo modo di assistere i potenziali clienti – si ispira al metodo “open house” molto diffuso negli Stati Uniti. Solitamente gli agenti immobiliari portano uno alla volta i clienti interessati a fare visite ad un immobile; Giovanni Torelli ed il suo team, invece, effettuano una preselezione qualificata delle persone interessate ad acquistare un immobile e glielo fanno visitare in un unico giorno. Da un’ampia statistica, grazie a questo metodo innovativo, l’agenzia riesce a portare a compimento la vendita al prezzo richiesto o ad un prezzo ancora più alto raggiungendo una performance ad oggi del +29%.

L’attuale portafoglio dell’Agenzia Immobiliare Torelli vanta una rubrica di oltre settecento clienti referenziati ed un portafoglio immobili diversificato per raggiungere qualsiasi cliente o esigenza, fra appartamenti, ville, alberghi, ristoranti, negozi, terreni ed altre attività commerciali.

La struttura segue i clienti step by step in ogni fase della vendita, garantendo un servizio “all inclusive”: è infatti in grado di mettere a disposizione studi professionali ed uffici tecnici, imprese edili per lavori di ristrutturazione, studi notarili ed un broker professionista per curare al meglio l’aspetto finanziario e l’eventuale accensione di mutui. I professionisti collaboratori si occupano inoltre di tutti i tipi di documentazioni edilizie ed urbanistiche e dell’iter complesso per le “sanatorie”. Infine l’agenzia immobiliare Torelli collabora con tutte le agenzie presenti nella zona.

L’agenzia al suo interno ha diversi uffici, una sala riunioni e spazio multimediale per consentire di visionare gli immobili in tutti gli aspetti.

L’inaugurazione di sabato è aperta a tutta la città.