Sala in festa con la Pro Loco: oggi stand, giochi e musica

A Sala di Cesenatico i volontari della Pro Loco, costituita di recente, hanno organizzato il primo grande evento pubblico. L’appuntamento è per oggi pomeriggio (dalle 16.30), nel piazzale della parrocchia di Sala, dove è in programma una grande festa della frazione con stand gastronomici, animazione per bambini, giochi di legno, bancarelle, uno spettacolo di burattini di Soccorso Letterario. Gran finale con il dj set e, alle 21.30, il concerto della band Margò 80, con un saluto dell’attore Roberto Mercadini.

La festa si terrà anche in caso di maltempo, in quanto gli organizzatori si sono attrezzati per svolgere le iniziative anche al coperto. La partecipazione è aperta a tutti e le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando al 347 9469275 o al 348 8937607.