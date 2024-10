Cantine o taverne allagate? Questo il numero da chiamare 0547 673665

Nessuna abitazione inagibile, ma sono oltre un centinaio, sul territorio comunale, le case che hanno subito allagamenti, molte concentrate sul lungomare e nella zone del centro storico. Per tutta la serata di ieri, in tanti hanno dovuto fare i conti con scantinati, taverne e sottani pieni d’acqua.

E questa mattina, per limitare i danni, le operazioni riprenderanno. In alcuni casi, basteranno secchi e stracci, in altri – dove il livello dell’acqua è troppo alto – sarà necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A questo proposito, il Comune ricorda che, per segnalazioni legate alla protezione civile, il numero da contattare è lo 0547 673665.