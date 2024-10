Cesenatico sott’acqua, oltre un centinaio le richieste di aiuto

Dopo un sabato di gravissimi disagi che Cesenatico non dimenticherà facilmente, la notte fortunatamente non ha ulteriormente peggiorato la situazione.

Questa mattina sono riprese le attività al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. Anche oggi saranno contattate le varie abitazioni e attività che hanno fatto segnalazioni durante la giornata di ieri, ma visto l’alto numero – circa un centinaio – non sarà semplice prestare aiuto a tutti entro le prossime 24 ore. Anche oggi dunque saranno in azione numerose squadre di volontari di Protezione Civile, Croce Rossa insieme ai Vigili del Fuoco.

Le situazioni più critiche al momento sono nell’area del sottopasso di viale Trento dove sono in azione le idrovore, ma sono in arrivo altre idrovore più potenti. Mentre le altre segnalazioni arrivano da via Canale Bonificazione dove i canali dell’entroterra sono esondati allagando strade e campi (in zona sono in azione gli operai del Consorzio di Bonifica).