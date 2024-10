Nessun danno agli edifici, oggi scuole aperte

Ieri mattina, come comunica in una nota social il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, i tecnici comunali hanno effettuato sopralluoghi approfonditi in tutti gli edifici scolastici di Cesenatico. Non si registrano danni e situazioni di rischio, per questo nella giornata di oggi – lunedì 21 ottobre – le scuole rimarranno regolarmente aperte.