L’Associazione culturale Retropop Live presenta Appino in concerto

Acustico e minimale, ma di grande impatto emotivo: sarà così il concerto acustico che Appino porterà al Teatro Comunale di Cesenatico martedì 17 dicembre.

Si tratta dell’unica tappa romagnola del tour con il quale il leader degli Zen Circus porta sui palchi di tutta Italia le canzoni dei suoi tre album in solo, e chiude a tempo indeterminato l’esperienza solista.

Queste le parole di Andrea Appino in merito al tour: “Come ormai da tradizione, chiuderò questa terza parentesi a mio nome con un esercizio di solitudine. L’ultimo giro di giostra, poi queste canzoni torneranno a riposare in pace. Per altri dieci anni o per sempre? Chi lo sa”.

Andrea Appino, noto semplicemente come Appino, è nato a Pisa il 23 dicembre 1978. Dal 1995 è penna, voce e chitarra degli Zen Circus, con i quali ha pubblicato 12 album, un EP, una raccolta e un romanzo autobiografico.

Con il Circo Zen, Appino ha calcato centinaia di palchi in tutta la penisola e non solo, affermandosi come un punto di riferimento per la scena rock nazionale. La carriera con gli Zen Circus lo ha portato a collaborare con alcuni nomi dell’Olimpo della musica mondiale come Violent Femmes, Kim Deal dei Pixies e Jerry Harrison dei Talking Heads.

Nell’ottobre 2012, durante una delle periodiche pause della band, Appino comunica la pubblicazione del suo primo album solista, “Il testamento”, in uscita il 5 marzo 2013 per La Tempesta (distr. Universal Music Italia) e anticipato dal singolo “Che il lupo cattivo vegli su di te”. Nel settembre 2013, il disco vince la Targa Tenco nella categoria “migliore opera prima di cantautore”.

Nel marzo 2015 viene annunciata la pubblicazione del secondo album in studio, “Grande raccordo animale”, in uscita il 26 maggio dello stesso anno. L’album è stato scritto prevalentemente a New York e prodotto da Paolo Baldini.

Dopo otto anni di lunga e profonda ricerca, dopo una speciale ristampa per festeggiare l’anniversario de Il testamento, Appino ha pubblicato il suo terzo album solista, “Humanize”, il 17 novembre 2023: un concept album ambizioso e strutturato sul concetto di “umanità”, portato dal vivo nei principali club di tutta Italia con un tour capillare che ha toccato il Paese da nord a sud.

L’ultimo lavoro di Appino, “Le vecchie maniere”, è un EP di due tracce pubblicato a maggio 2024. L’ultima parte dell’anno lo vede ora impegnato in un tour in solo, per portare sui palchi di tutta Italia le canzoni dei suoi tre album e chiudere a tempo indeterminato l’esperienza solista. Il concerto è organizzato e promosso dall’associazione Retropop Live, con il sostegno del Comune di Cesenatico. Martedì 17 dicembre 2024 Cesenatico, Teatro Comunale, via Mazzini 10 Biglietti disponibili in prevendita attraverso circuito Ticketone.