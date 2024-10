Michele Fiumi torna a Cesenatico nel ruolo del “candidato”

Michele Fiumi torna a Cesenatico. Colui che, a cavallo dello scorso millennio, fu lo storico “braccio destro” del sindaco Damiano Zoffoli torna in città per presentare la sua candidatura sotto le insegne della lista “Civici, con De Pascale Presidente” per le elezioni regionali del 17-18 novembre in Emilia Romagna.

L’appuntamento è per giovedì prossimo (24 ottobre), alle ore 18, al Mapicò Bistrot di via Bruno.

Sarà l’occasione per dialogare con una figura molto nota a Cesenatico e per dibattere sui grandi temi che interessano la città: dalla drammatica alluvione di questi giorni ai problemi endemici della viabilità fino alle grandi tematiche del turismo reduce da una stagione tra luci ed ombre.