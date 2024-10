Carabinieri: duro colpo allo spaccio di cocaina, quattro in manette

Durante le varie fasi delle indagini i militari hanno inoltre sequestrato complessivamente circa 350 grammi di cocaina e segnalato alla Prefettura numerosissimi assuntori, ricostruendo un modus operandi consolidato degli indagati che, per effettuare le varie cessioni ed eludere la sorveglianza delle forze di polizia, si avvalevano – di volta in volta – di giovani connazionali a cui fornivano ospitalità in strutture ricettive del posto e che utilizzavano per recapitare singole dosi a una clientela diffusa ed abituale. Inoltre i “galoppini della droga” non parlavano italiano, giravano in bicicletta o monopattino e avevano un vero e proprio vademecum del comportamento da tenere.

L’indagine è frutto di attività pregresse nell’ambito del contrasto alle attività di spaccio, che hanno consentito nell’arco dell’ultimo anno di arrestare altri 6 connazionali albanesi e recuperare, nel complesso, oltre 1 kg di cocaina di elevata qualità e di segnalare un centinaio di assuntori tra turisti e residenti.

L’operazione è stata presentata questa mattina (mercoledì 23 ottobre) alla presenza del Colonnello Samuele Sighinolfi (Comandante provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena) e del Maggiore Massimiliano Iori (Comandante della Compagnia di Cesenatico).