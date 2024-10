Emergenza maltempo: gli aiuti di RomagnaBanca

In questa situazione di emergenza straordinaria che tra il 19 e 20 ottobre ha colpito interi comuni dell’Emilia Romagna sommersi in poche ore dall’acqua, RomagnaBanca Credito Cooperativo riconferma il patto di coesione e di legame con il proprio territorio e interviene immediatamente mettendo a disposizione di soci e clienti un Plafond Straordinario di 20 milioni di euro per finanziamenti agevolati rivolti a coloro che hanno subito danni.

“E’ purtroppo evidente che questi fenomeni sono diventati frequenti – afferma il direttore generale Sandro Barducci – e noi come banca, forti delle nostre esperienze e competenze, ci impegniamo ad agire tempestivamente come vero e proprio partner per il nostro territorio con l’auspicio che le misure adottate possano rinfrancare e dare fiducia a chi sta vivendo momenti di massimo sconforto e difficoltà”.