Giornata di mobilitazione nazionale per la Pace: pullman da Cesena

Sabato 26 ottobre sarà una Giornata di mobilitazione nazionale per la Pace; associazioni e società civile scenderanno in piazza in sette città italiane per dire “Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora” e chiedere a gran voce percorsi di pace, disarmo, giustizia sociale e climatica.

In un contesto internazionale sempre più militarizzato e segnato da guerre, sofferenze e scelte politiche senza investimenti reali in diplomazia, è essenziale dire insieme: “Basta con l’impunità. Basta con la complicità. Basta con l’inazione”.

La modalità di mobilitazione scelta dalle cinque Reti promotrici della Giornata (Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci) vede l’organizzazione di manifestazioni su tutto il territorio nazionale, per raccogliere e rendere evidente come la grande maggioranza dell’opinione pubblica italiana voglia un cambio di rotta delle istituzioni nazionali ed internazionali: le guerre che devastano il mondo devono essere fermate, per iniziare a costruire un tempo della Pace possibile. Ora.

Nella giornata di sabato oltre 300 organizzazioni che hanno dato la propria adesione alla Giornata, insieme a tante cittadine e cittadini preoccupati delle situazioni che stiamo vivendo, si ritroveranno in piazza.

Per raggiungere la manifestazione di Firenze la CGIL territoriale ha organizzato partenze in pullman da Cesena (parcheggio Astercoop Cesena Nord ore 10.30) e Forlì (parcheggio Fiera Via Punta di Ferro ore 11).

Prenotazioni entro giovedì 24 ottobre (0543 453766 – fc.prenotazione.bus@er.cgil.it)