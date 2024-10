Assemblea di Madonnina-S.Teresa: alluvione, ciclabile e nuova viabilità

Si è svolta martedì sera l’assemblea del quartiere Madonnina-S.Teresa con l’amministrazione comunale che ha incontrato la cittadinanza insieme al Comitato di Zona. Al primo punto dell’ordine del giorno non poteva che esserci l’alluvione dei giorni scorsi con il sindaco Matteo Gozzoli che ha preso la parola illustrando quello che è accaduto tra sabato e domenica e le contromisure emergenziali messe in atto dalla macchina comunale. Oltre agli interventi di protezione civile si è fatto il punto anche dei primi interventi emergenziali che partiranno nelle prossime ore con interventi straordinari di pulizia delle linee fognarie, alla rete di pubblica illuminazione e verifiche in tutti gli impianti di sollevamento per garantire la piena funzionalità delle reti. «L’evento è stato straordinario – ha spiegato il Sindaco Gozzoli – ma chiaramente non possiamo fermarci a questo. Sabato pomeriggio è caduta una quantità di pioggia mai registrata in così poche ore e il nostro sistema fognario si è dimostrato non in grado di reggere l’urto di una pioggia così intensa. Superate le verifiche e gli interventi emergenziali dovremo iniziare a realizzare un piano straordinario di potenziamento della rete e degli impianti in sinergia con gli enti che hanno la gestione delle reti. Quanto progettato 30 o 40 anni fa non è più sufficiente a drenare le enormi quantità d’acqua che cadono ormai in poche ore a causa dei cambiamenti climatici. A fine degli anni ’90 gli eventi alluvionali hanno portato Cesenatico a realizzare un importante progetto di messa in sicurezza del territorio con le porte vinciane, l’innalzamento dei canali, i sistemi di paratie ecc. Ora siamo di fronte a una nuova sfida che dovrà diventare la priorità dei prossimi anni».

Poi si è passati all’illustrazione del progetto della ciclabile di via Monte Cervino e il progetto della nuova viabilità nella zona Peep e la riorganizzazione degli schemi di sosta con i lavori che sono cominciati proprio nei giorni scorsi. Questi due interventi prevedono complessivamente un investimento di € 140.000,00. Il comandante della Polizia Locale Alessio Rizzo insieme al Commissario Ugone è inoltre entrato nel merito per quanto riguarda il progetto del “Controllo di vicinato”. Il prossimo incontro è previsto per martedì 5 novembre alle 20.30 al Polo Scolastico di Villamarina con il quartiere Valverde-Villamarina dove sarà presentato il progetto della nuova rotonda all’incrocio tra la SP 98 e via Fiorentina.