Sorpreso con un lungo coltello: giovane nei guai

Anche negli ultimi giorni, malgrado il maltempo, i carabinieri di Cesenatico hanno effettuato servizi e controlli sulle principali arterie stradali e nelle località di ritrovo giovanile.

Durante i numerosi posti di controllo effettuati in tutte le fasce orarie, i militari dell’Arma hanno identificato circa 200 persone e sottoposto ad accertamento decine di automobilisti. Quattro di loro sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, poiché risultati con un eccessivo tasso di alcol, superiore al limite consentito, con valori etilici tra i 0,83 g/l e 1,87 g/l. Uno di questi è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale perché, durante la redazione degli atti di legge e l’affidamento dell’auto al soccorso stradale, ha tentato di opporsi all’esecuzione delle operazioni. A tutti è stata inoltre ritirata la patente di guida.

Nel corso di un ulteriore controllo, un giovane è stato denunciato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Fermato e sottoposto a perquisizione in una via di Gatteo, è stato trovato con un coltello lungo 19 centimetri, che gli è stato sequestrato.