Il maltempo ha danneggiato trecento lampioni

Il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto su Cesenatico non ha risparmiato neanche la pubblica illuminazione. Da una prima ricognizione del territorio comunale, risultano essere circa 300 i punti luce danneggiati.

Le principali vie interessate sono viale Dei Pini, Piazza Kennedy, via Mosca, viale Leonardo Da Vinci, via Nino Bixio, viale Anita Garibaldi, via Piave, largo Cappuccini, via Saffi, viale Carducci, piazza Andrea Costa, viale Roma, via Caduti 11 settembre, via Mazzini, viale Mantegna, via Torricelli, il Parco di levante e viale Dei Mille nel tratto da via A. Garibaldi a viale Roma.

Le forti precipitazioni hanno provocato l’allagamento delle polifere con cadute di tensione nelle direttrici principali e successivo surriscaldamento delle linee elettriche con fusione del rivestimento esterno in modo da non garantire funzionalità e sicurezza. I tecnici stanno già eseguendo le ricognizioni necessarie e sono al lavoro per i ripristino che richiederà alcune settimane. L’Amministrazione Comunale dovrà reperire le somme necessarie alle manutenzioni mentre è ancora in corso la conta dei danni.