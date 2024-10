Svelato il cartellone della stagione teatrale di Cesenatico

Svelato l’atteso cartellone della stagione 2024-25 del teatro Comunale di Cesenatico. Alla miscellanea di artisti e appuntamenti sul palco si unisce il giallo. E no il Tour de France non c’entra.

La prosa

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21.

Alessandro Benvenuti porterà a teatro “Falstaff a Windsor” il 3 dicembre inaugurando così la stagione della grande prosa a Teatro.

In questo adattamento l’eroe e antieroe “resuscita” a Windsor esprimendo la natura del suo personaggio: un’arroganza aristocratica, con un sangue plebeo, popolaresco, che muta dalla rabbia al sarcasmo senza raggiungere la consapevolezza dell’età che “indossa”.

“La ciliegina sulla torta”, in scena il 21 gennaio, devia la stagione sul binario della commedia. Diego Ruiz scrive una sceneggiatura sfacciata e piccante sulla famiglia e le sue innumerevoli dinamiche. Uno sguardo esilarante sui rapporti di coppia, sulle relazioni tra genitori e figli e sugli inevitabili conflitti tra uomini e donne.

Il 22 febbraio con “La signora omicidi” il comunale si tinge di giallo. Dal celebre racconto di William Rose, ed ispirato all’omonimo film di Mackendrick, Mario Scaletta ha tratto l’adattamento teatrale della Signora Omicidi. È una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato in una Londra anni ’50, che fa da sfondo all’improbabile incontro tra personaggi curiosi e misteriosi.

Il 12 marzo si apre una parentesi storica con Antonio Cornacchione. Divertente e pungente, racconterà la vera storia della D.E.O., Divisione Elettronica Olivetti, accompagnandoci con leggerezza nelle sue memorie da impiegato, alla scoperta dei ricercatori eroici che portarono l’elettronica italiana a competere nel mondo.

Gradito ritorno di Michele Placido che sarà a teatro il 27 marzo con Trilogia di un Visionario. Uno spettacolo unico che abbraccia tre delle opere più iconiche del grande drammaturgo: “Lettere a Marta”, “L’uomo dal fiore in bocca” e “La carriola”.

Chiude la stagione il 31 marzo la regina del giallo con “Miss Marple, giochi di prestigio”. Lo spettacolo segna il ritorno di Attori & Tecnici al grande teatro di Agatha Christie, questa volta con un classico di Miss Marple, dove l’anziana signora, interpretata da Viviana Toniolo, attenta osservatrice della natura umana, con la sua ironia, e sorniona intelligenza, con la sua capacità di guardare più a fondo le cose, riesce a risolvere i casi di omicidio più complicati mentre la polizia ancora brancola nel buio.

«Il nostro teatro – ha sottolineato il sindaco Matteo Gozzoli – è uno dei centri culturali della vita di Cesenatico e siamo molto felici del cartellone che questo inverno lo animerà perché tiene insieme diverse anime spaziando tra generi differenti. Siamo certi che la proposta sarà molto apprezzata dal pubblico».

«In questa stagione – ha dichiarato l’assessora Emanuela Pedulli – abbiamo aggiunto uno spettacolo sia nella prosa che nel teatro moderno a riprova di quanto crediamo nella proposta culturale del teatro. Siamo riusciti nell’intento di mantenere intatta la nostra tradizione fatta di prosa, commedia e giallo che si arricchisce con classica, concerti e musical».

Teatro moderno

Sono tre gli spettacoli di teatro moderno in scena grazie alla collaborazione con Sillaba. Il primo è il 19 dicembre con Vera Gheno e “Grammamanti”. Lo spettacolo, particolarmente apprezzato ovunque esibito, vede contrattapporsi due stili risconoscibili, senza bisogno di leggere tra le righe: i grammamanti e i grammarnazi.

Arianna Porcelli porterà in scena “Fiabafobia” il 24 gennaio. È un monologo comico che tratta i soggetti delle paure: dall’uomo nero al “restate a casa”. Fiaba-fobia è stata scritta per ridere e per pensare. Sperando che non ci sia nessuno che abbia paura di ridere e di pensare. Chiude il programma Stefano Massini con l'”Alfabeto delle emozioni” il 15 marzo. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione, Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili.

Abbonamenti

Il costo dell’abbonamento Prosa e Moderno (9 spettacoli) è di120 euro (platea e palchi) e di 80 euro in loggione; solo Prosa (6 spettacoli) invece il costo è di 90 euro (platea e palchi) e di 60 euro in loggione.

Sarà possibile rinnovare l’abbonamento l’8 e il 9 novembre dalle 9 alle 13 in teatro e l’11 novembre (ore 9/13-17/19,30) sempre in teatro

Sarà possibile ottenere un nuovo abbonamento il 14 novembre nelle ore 9/13-17/19.30 recandosi in teatro.

Le prevendite dei singoli appuntamento saranno disponibili su vivaticket.com dal 20 novembre.

Musica

Discoverland, a teatro il 28 novembre è già sold out.

Andrea Appino sarà in concerto il 17 dicembre, le prevendite sono già online su ticketone.

Mentre il 18 gennaio ci sarà il grande ritorno di Andrea Amati insieme al trio Eos per un omaggio a Franco Battiato intitolato “fleurS, Battiato ed esempi affini di scritture”. Le prevendite saranno disponibili su liveticket.com dal 20 novembre.

Musical

Quattro i musical che avvicinano Cesenatico a Broadway grazie alla direzione artistica di Ivan Boschi.

Cenerentola andrà in scena il 5 gennaio alle 21; gradito ritorno della compagnia Ndo con “Welcome to the greatest show. Il più grande Musical” in una versione inedita. Sarà a teatro dal 13 al 15 febbraio (ore 21) e il 16 febbraio alle 16.

Il 22 marzo ci sarà Velvet Motel; chiude la compagnia Qaos con Fun Home il 5 e 6 aprile (ore 21). Prevendite dal 20 novembre al numero 388.1142484.

Cesenatico Classica

Confermate le domeniche con Cesenatico Classica. Il primo dei quattro appuntamenti è con il Quintetto Barocco il 15 dicembre alle 17.

Prevendite dal 20 novembre al numero 353 474 2492. Direzione artistica di Thomas Cavuoto.

Nonostante il lungo elenco, gli appuntamenti non sono finiti qui.

Tornano le favole di Sciroppo di teatro dal 26 gennaio con i Musicanti di Brema nel primo dei tre appuntamenti (prevendite su vivaticket.com) e ci sarà, come ormai consuetudine, il galà di Capodanno con Grand Soirèe Cinema 2025 e il concerto di Natale.

La programmazione vede la partecipazione di Radio Studio Delta come media partner.

Crediti fotografici.

La foto di Alessandro Benvenuti è di Serena Pea, quella di Stefano Massini è di Marco Borrelli.

Per informazioni:

Ufficio Cultura e Teatro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi), via Armellini 18 a Cesenatico 0547 79274.