“Custodi dell’arte”, il racconto diffuso di Cesenatico si amplia ancora

Il Comune di Cesenatico – all’interno dei finanziamenti del Bando Borghi – ha incaricato Formula Servizi di ampliare il percorso turistico Custodi dell’Arte con sette nuove tracce audio narrate da alcuni cittadini di Cesenatico.

Il progetto di Formula Servizi inaugurato ad agosto del 2022 è un percorso turistico che si sviluppa all’interno della città e che si riconosce attraverso delle targhe posizionate in alcuni luoghi da cui partono delle narrazioni audio inquadrando con uno smartphone il QRcode presente su ciascuna targa.

L’itinerario è formato da 21 tappe all’interno di Cesenatico in cui 21 cittadini ci prendono per mano e ci raccontano con la loro voce, storie, emozioni, ricordi, esperienze di vita intrecciandoli con il patrimonio materiale e immateriale della città. L’idea sottesa a questo progetto è quella di fornire un punto di vista inedito, grazie al linguaggio della narrazione, che trasforma i luoghi di una città in spazi di incontro e di condivisione, occasione per racconti originali che si intrecciano alla bellezza del territorio, opportunità di conoscenza dal valore altamente creativo in quanto capace di generare nuovi sguardi per gli stessi cittadini, che diventano testimoni del legame tra una città e la collettività che se ne prende cura, di turisti di prossimità o visitatori di ogni provenienza. Per questo ogni narrazione è stata tradotta e registrata anche in lingua inglese e in lingua tedesca. Custodi dell’Arte è un nuovo approccio turistico-culturale, emozionale ed esperienziale, un progetto inclusivo e partecipativo che coinvolge direttamente i cittadini nella promo valorizzazione di un territorio, creando una vera e propria rete di comunità. Custodi dell’Arte è un percorso turistico a disposizione di tutti gratuitamente e può essere fruito singolarmente o in gruppo in qualsiasi momento della giornata, anche di notte e in piena autonomia. È un percorso accessibile a persone con disabilità, pensato a misura d’uomo e per tutte le età, ecologico e slow perché può essere fatto a piedi o in bicicletta. Nei principali punti turistici e culturali della città si può richiedere la mappa cartacea che è scaricabile anche sul sito www.custodidellarte.it

Il Bando Borghi

Cesenatico sta realizzando in questi giorni il più ampio e strutturato progetto di valorizzazione del suo patrimonio culturale, attraverso una serie di interventi finanziati dal “Fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte”. Cesenatico, infatti, oltre alla spiaggia e al “buon vivere”, può offrire anche le attrattive di una piccola città d’arte, grazie al suo patrimonio culturale e artistico, i suoi musei, i luoghi storici: per questo ha potuto richiedere e ottenere lo speciale finanziamento che consente di realizzare interventi che prevedono l’utilizzo di nuove tecnologie, insieme a modalità più tradizionali ma egualmente efficaci. Tra le azioni previste -oltre all’ampliamento del progetto “Custodi dell’arte” – la realizzazione di una galleria virtuale della collezione d’arte del Comune di Cesenatico, che possiede opere di alcuni tra i maggiori artisti contemporanei del dopoguerra, alla quale si è aggiunto l’anno scorso il prezioso lascito di Giovanni Bissoni. La galleria virtuale sarà disponibile sul web, ma anche in grandi touchscreen accessibili presso la Galleria “Leonardo da Vinci”, che dal 2025 diventerà lo spazio espositivo, a rotazione, della collezione d’arte comunale. Il patrimonio culturale cittadino e i percorsi d’arte saranno anche raccontati da 30 brevi video disponibili su web e social network. Più tradizionale, ma non meno efficace, la segnaletica stradale che a partire dai parcheggi e dalla stazione ferroviaria suggerirà i percorsi alla scoperta della città e dei suoi luoghi più interessanti, illustrati da una apposita cartellonistica e da nuove narrazioni a cura dei “custodi dell’arte”, cittadini che raccontano il loro legame con quei luoghi. Sarà anche realizzata una esperienza gaming su web e smartphone dove un testimone di eccezione inviterà a giocare con lui facendo scoprire aspetti più o meno noti di Cesenatico e della sua storia e cultura. Degna di nota è anche l’attenzione del progetto al tema dell’accessibilità, per la quale il Comune di Cesenatico ha già compiuto di recente alcuni interventi L’entità complessiva del progetto è di € 200.000,00.

Il progetto Custodi dell’arte è ideato e realizzato dal Settore Cultura e Turismo di Formula Servizi ed è patrocinato dal Comune di Cesenatico attraverso il bando Borghi

I 21 Custodi dell’Arte e i 21 luoghi da loro raccontati sono:

Kastern Braghittoni _Il Molo di Levante

Fabio Ruoto_ Il bunker nel Giardino degli Archi

Erika Bartoli_Panchina del Giardino degli Archi

Sergio Castagnoli_ Galleria Comunale d’Arte

Giuditta Matteucci_Biblioteca Comunale

Alessandra Senni_Panchina davanti alla Pescheria

Giorgio Grassi_La Pescheria

Mauro Battistini_Piazza delle Conserve

Ferdinando Cavaliere_I murales

Federico Ricci_Le vele al terzo

Beatrice Zoffoli_Angolo Via Saffi-Via Giordano Bruno

Graziella Nasolini_Piazza Pisacane-La statua di Garibaldi

Silvia D’Altri_Chiesa di San Giacomo

Michele Fracassi_Il ponte del gatto

Rossella Mancinelli_Museo della Marineria-Il trabaccolo da pesca Cidia

Tatiana Ricci_Casa Marino Moretti

Aldo Sami_Teatro Comunale

Paolo Polini_Via Squero

Fabio Lacchini_Il mercato del pesce

Giulia Lacchini_Piazza Spose dei Marinai

Rita Sirri_Molo di Ponente

Traduttrice in lingua inglese a cura di Naomy Colley

Traduttrice in lingua tedesca a cura di Birgit Neuper