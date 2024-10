A Cesena la prima simulazione di ricerca di una persona anziana fragile scomparsa

Per la prima volta nel nostro territorio è stata promossa un’attività di simulazione di ricerca di una persona anziana fragile scomparsa con impiego delle unità cinofile di ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione Rimini), in collaborazione con Il Cigno Cooperativa Sociale e con la partecipazione della Polizia Locale di Cesena. Sabato 26 ottobre la Casa Residenza Anziani Violante Malatesta di Cesena è stata protagonista di una iniziativa innovativa che ha coinvolto gli utenti della struttura, le famiglie, la comunità, l’associazione nazionale cinofili polizia di Stato. Tale attività addestrativa si sviluppa nel territorio del Comune di Cesena, utilizzando la tecnica del Mantrailing (cane condotto con lunghina e mai sciolto) con cani addestrati, sfruttando così le loro sviluppatissime capacità olfattive. Questa iniziativa si inserisce nel contesto del programma addestrativo di ANPS che prevede simulazioni operative con l’impiego di cani addestrati a seguire una specifica traccia di odore, oltre agli allenamenti costanti periodici. La simulazione si è svolta su due ricerche conseguenziali con alcuni anziani ospiti della Casa Residenza Anziani, accompagnati da un operatore della struttura, simulando un imprevisto loro allontanamento. Gli altri cinofili presenti sono stati di supporto, come si conviene in una reale attività operativa di ricerca. Tale evento pilota, non complesso e di lieve entità, è finalizzato a fornire elementi di valutazione per verificare la possibilità di elaborare un programma addestrativo da condurre di concerto anche con le altre realtà di volontariato di protezione civile locali. “Siamo contenti di poter mettere a disposizione le nostre strutture – afferma Annagrazia Giannini, Direttrice Generale della Cooperativa – per supportare l’attività di ANPS che svolge un ruolo importantissimo nei territori dove opera. Abbiamo voluto coinvolgere anche i nostri ospiti e le loro famiglie, facendo una passeggiata durante la simulazione e far comprendere l’importanza di questa attività di simulazione a garanzia della sicurezza dei cittadini. Le nostre strutture sono luoghi aperti dove sempre di più vogliamo coinvolgere Enti e Associazioni per promuovere e condividere le loro attività”. Il presidente dell’A.N.P.S. ODV Sezione di Rimini Gennaro Pili, nel ringraziare Il Cigno Cooperativa Sociale per la preziosa e proattiva collaborazione fornita nella realizzazione del descritto evento formativo presso la Casa Residenza Anziani “Violante Malatesta”, sottolinea che l’attività addestrativa di specie rientra in un costante programma di perfezionamento operativo che l’ODV della Sezione porta avanti da tempo, finalizzato a conseguire un sempre più consolidato livello di affidabilità del Gruppo Cinofili A.N.P.S. nell’assolvimento di ogni richiesta di intervento legata alla scomparsa di persone. Un grande grazie dunque, aggiunge Gennaro Pili, alla Direttrice Generale Annagrazia Giannini per la puntuale perfetta collaborazione fornita da tutto il suo staff.