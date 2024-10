Avis, nei primi 9 mesi dell’anno effettuate 1.501 donazioni

Le donazioni di sangue procedono a buon ritmo nel comune di Cesenatico ma… si può fare meglio.

Nei primi nove mesi di quest’anno – dall’inizio di gennaio alla fine di settembre – sono state effettuate oltre millecinquecento donazioni. Per la precisione, il lavoro svolto dall’Avis comunale di Cesenatico ha permesso di raccogliere 1.501 donazioni, di cui 1.012 di sangue intero, 482 di plasma da aferesi e 7 di plasmapiastrinoaferesi.

Il numero dei nove mesi è più basso rispetto lo scorso anno per il sangue ma più alto per il plasma. Nel 2023 da gennaio a settembre sono state raccolte 1.609 donazioni (1.170 di sangue intero, 432 di plasma da aferesi e 7 di plasmapiastrinoaferesi); per raggiungere alla fine dell’anno quota 2.096 donazioni.

Nei primi nove mesi del 2022 invece il dato di 1.476 è stato più basso di quest’anno.

Ricordiamo che, per donare il sangue, occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni e si deve avere un peso corporeo di almeno 50 chilogrammi.

Per informazioni è sufficiente contattare la segreteria dell’Avis aperta tutti i giorni dalle 8 alle 13, telefono 0547 674832. In tal modo verrà spiegato tutto l’iter ed eventualmente si potrà già fissare un appuntamento per la visita e il prelievo di sangue necessario per eseguire gli esami di laboratorio preliminari. All’appuntamento è necessario presentarsi sempre muniti di tessera sanitaria e di documento d’identità valido.