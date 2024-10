Dopo l’alluvione parte la pulizia straordinaria di tombini e caditoie

In questi giorni i tecnici del Comune e di Cesenatico Servizi, in collaborazione con le ditte incaricate, stanno effettuando una pulizia di carattere straordinario di tombini, caditoie e chiusini per mettere in sicurezza i nodi fognari delle aree più colpite dal maltempo e dagli allagamenti. “In questo modo – scrive in una nota social il sindaco Gozzoli – stiamo liberando le condotte dal materiale accumulato sabato e domenica scorsa”.

Questi interventi – si legge nella nota del primo cittadino – “si sommano alla manutenzione ordinaria che segue un piano triennale per la pulizia dei tombini comunali”.