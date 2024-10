Lo dice anche il Pd: “Necessario potenziare il sistema fogne”

“Serve un piano straordinario di potenziamento della rete e degl’impianti fognari per cui sono necessari i contributi prontamente richiesti dalla Regione allo Stato”. A dirlo Maria Grazia Bartolomei, candidata Pd per il Consiglio regionale alle prossime elezioni del 17 e 18 novembre. Bartolomei si dice “dispiaciuta per i quasi 200 millimetri di pioggia, mai registrata prima in così poche ore a Cesenatico, che ha messo in crisi tutto il sistema fognario cittadino e causato significativi danni al patrimonio pubblico e privato”. Ma è anche “soddisfatta per aver potuto constatare la positiva reazione dei cittadini e degli imprenditori per ripristinare velocemente una parvenza di normalità, a cui dovranno seguire ulteriori ristori. Soddisfatta anche per le contromisure emergenziali messe in atto dalla macchina comunale, dal sistema di protezione civile e degli aiuti”.

Quella su cui ora richiama l’attenzione è la necessità di un intervento straordinario di potenziamento della rete fognaria per adattarla a nuovi fenomeni metereologici estremi che sta diventando più frequenti e per chiesto sollecita l’aiuto dello Stato.